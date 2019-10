Na nic 'strachy na lachy' opozycji totalnej! MFW podniósł prognozę dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla Polski do 4 procent. Równocześnie prognoza dla światowej gospodarki została obniżona do 3 procent.



W najnowszym raporcie Fundusz ostrzegł przed niekorzystnymi skutkami wojen handlowych na świecie. Podnosząc prognozę tegorocznego tempa wzrostu polskiej gospodarki z 3,8 do 4 procent Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił przyszłoroczną prognozę na niezmienionym poziomie.