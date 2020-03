Na koronawirusa umierają również zdrowi

Leo 21.3.20 13:30

To bardzo pocieszające. czyli ze wszystkich chorych 4% umiera, z czego 1% to są wcześniej zdrowi. Czyli 0,04*0,01=0,0004 (4 osoby zdrowe na 10 000 zachorowań umiera) to jest bardzo mało. To bardzo optymistyczne dane, panie autorze tego artykułu.