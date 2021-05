Na czym się wyłożyli eksperci Grodzkiego? Pomylili umowę z decyzją Rady UE

- Doradcy Marszałka @profGrodzki przygotowali ekspertyzę nt. dopuszczalności poprawek do ratyfikacji umowy międzynarodowej - czyli nie na temat - rayfikujemy Decyzję Rady UE - w doktrynie nie ma najmniejszych wątpliwości, że w takim przypadku niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany! - czytamy we wpisie wicemarszałek Senatu Marak Pęka, który dołącza do niego zdjęcie dokumentu opracowanego przez ekspertów, na których powoływał się marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Eksperci ci przekonują, że że można dokonywać poprawek w ustawie ratyfikującej decyzję Rady Unii Europejskiej. W piśmie czytamy, że według nich jest to "umowa międzynarodowa". Sama ustawa natomiast posiada jedynie dwa krótkie punkty, a pole do ewentualnych manewrów jest raczej jedynie teoretyczne. Pytanie, jakich poprawek chcą dokonać marszałek Grodzki i jego eksperci?

Mowa o przegłosowanej w Sejmie ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy o zwiększeniu zasobów własnych UE, czy teraz się zająć Senat.

- Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy opisuje Krajowy Planu Odbudowy, który rząd skierował już do Komisji Europejskiej – pisze portal niezalezna.pl.

Pomimo, że nie ma właściwie żadnych możliwości wprowadzenia poprawek do tej krótkiej ustawy, „marszałek Senatu Tomasz Grodzki uważa, że jest inaczej i powołuje się nawet na opinię swoich ekspertów” - pisze dalej portal.

mp/niezalezna.pl/twitter