MZ rozszerza ,,grupę 0’’. Kto jeszcze zaszczepi się w pierwszej kolejności?

Za pośrednictwem Twittera minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o decyzji rozszerzenia tzw. „grupy 0”, czyli grupy, która ma przywilej przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w pierwszej kolejności. Poza pracownikami służby zdrowia dołączą do niej również rodzice wcześniaków.

27 grudnia w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. Najpierw szczepione są osoby z tzw. „grupy zero”, czyli pracownicy ochrony zdrowia. Osoby należące do tej grupy mogą zapisywać się na szczepienia do 14 stycznia. Później szczepieni będą seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Będą oni mogli zapisywać się już od 15 stycznia.

Teraz jednak postanowiono rozszerzyć grupę priorytetową i do szczepień przed 14 stycznia mogą zgłosić się również rodzice wcześniaków. Informację tę przekazał dziś szef resortu zdrowia za pośrednictwem Twittera.

- „Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby a nie znajomości lub statusu publicznego” – napisał Adam Niedzielski, nawiązując przy tym do afery związanej z przyjęciem szczepionki poza kolejnością przez grupę celebrytów w WUM.

kak/PAP, Twitter