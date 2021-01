Musk krytykuje banowanie Trumpa

- Wiele osób będzie bardzo niezadowolonych z zaawansowanej technologii Zachodniego Wybrzeża jako de facto arbitra wolności słowa – napisał na Twitterze Elon Musk w odpowiedzi na post, w którym prezydent Donald Trump jest oskarżany o faszyzm.

Odniósł się w ten sposób do artykułu konserwatywnego portalu BabylonBee.com, w którym prezydent USA Donald Trump jest wyśmiewany i obrażany. Musk skrytykował też fakt cenzurowania Trumpa w mediach społecznościowych

Elon Musk jest obecnie uznawany przez Forbes'a za najbogatszego człowieka świata po tym, jak ostatnio wyprzedził właściciela Amazona, Jeffa Bezosa. Po ostatnim spadku akcji akcji Tesli Bezos nadal go wyprzedza, ale różnica ta nie jest duża.

Co ciekawe, Elon Musk doradzał także ustępującemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Nie żyje też w najlepszych relacjach z lewicowymi władzami w Kalifornii, gdzie mieszka.

A lot of people are going to be super unhappy with West Coast high tech as the de facto arbiter of free speech