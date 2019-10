Polacy muszą zapłacić Stuhrowi za smog

robaczek 1.10.19 16:57

;] tjaaaaa no kurde poiwaznie KOMUNA WROCILA!!!!





PIS = Polska?

PIS = Polacy?





nie polacy tylko rzad pisiurkow



z tego co sie orientuje, to wlasnie miski z PIS nie widza problemu smogu ;] i o to wlasnie sthurowi chodzi. no ale...



trzeba troszke myslec zeby zrozumiec. albo poczytac fronde zeby zostac idiotą. ;] co kto lubi

fronda prawde ci powie hie hie hie .....

no bo szlachetni chrzescijanie mowią:

przeciez należy: czynic sobie ziemie poddana i doic ja ile wlezie i nie przejmowac sie skutkami ;]





tak miski nie?





dziadki sie wziely za budowanie jutra .... slow brak







BRAWOI WY!!!!!!







juz sie zaczyna sypac . a jak przyjdzie ochlodzenie gospodarcze, oj bedzie placz i skowyt ;]





aaa nie



racja. wtedy bedzie:





"zachodni ciemiezyciele probuja zniszczyc polske wyimaginowanym kryzysem ;] "





prawda miśki?



znacie system dobrze przeciez. wychowaliscie sie w nim. tylko to rozumiecie.



tylko Polski szkoda.