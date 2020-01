MSZ po spotkaniu z Prawdą: KE narusza własne standardy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na rozmowę Marka Prawdę, szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie odbyło się w sobotę około godziny 10. Wygląda na to, że nie przyniosło większych rezultatów: dziennikarze po spotkaniu pytali o jego przebieg samego Prawdę.

Prawda bronił stanowiska KE w sprawie polskich ustaw sądowych. "Komisja Europejska, co nie jest żadną tajemnicą, jest ogromnie zaniepokojona, tym wszystkim, co dzieje się w zakresie praworządności. KE jest wspólnotą prawa i nie może nie reagować na zagrożenia jakie wynikają dla sędziów" - powiedział dziennikarzom. Uznał też, że rzecznik KE Christian Wigand użył właściwych słów mówiąc, że w Polsce "podważono niezależnośc i prawomocność TK".

Po spotkaniu z Prawdą rzecz skomentował Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. "Komisja Europejska od dłuższego czasu wzywa, aby powstrzymywać się od wypowiedzi które mogą podważać niezależność i prawomocność sądownictwa. Sama Komisja również powinna stosować się do tego standardu – zwróciłem dziś na to uwagę szefowi przedstawicielstwa KE w Polsce" - napisał na Twitterze polityk.

Do sprawy postanowił też odnieść się były szef RE Donald Tusk, obecnie trudniący się głównie politycznym trollingiem.