Mowił po hebrajsku i został pobity, a żydowskie media nie krzyczą? Bo to było w Berlinie

prosty 12.9.19 11:20

Piszą, tyle, że nie mają tylu dziennikarzy, żeby opisać wszystkie niemieckie incydenty.

Linki w The Jerusalem Post do wydarzeń z Berlina i ostatniego z Warszawy:

https://www.jpost.com/Diaspora/Israeli-tourist-attacked-in-Berlin-for-speaking-Hebrew-601109

https://www.jpost.com/Diaspora/Antisemitism/Israeli-students-violently-assaulted-in-Warsaw-601017

Warto jednak zauważyć, że my jesteśmy w "Diaspora/Antisemitism", Berlin tylko "Diaspora" (w adresie stron).