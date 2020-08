Mosbacher: Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski i NATO jest niezachwiane

Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” podkreślał, że Polsce zależy na tym, aby wojsko USA stacjonowało na terenie naszego kraju „[…] i tak się dzieje, dlatego, że to jest bardzo pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO, bo to odstrasza”. Odpowiedziała na to ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

„W pełni zgadzam się z @mblaszczak!”

- pisze na Twitterze amabasador.

Dalej dodaje:

„Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski i NATO jest niezachwiane”.

Podkreśliła też:

„Umowa o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA) którą niebawem podpiszemy jest na to dowodem”.

dam/twitter,PR1