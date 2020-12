Mosbacher: To był dobry rok dla relacji polsko-amerykańskich!

Ostatni dzień roku to czas podsumowań i przyglądania się temu, co udało się osiągnąć przez ostatnie 12 miesięcy. Takie podsumowanie poczyniła ustępująca ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która podkreśla, że dla relacji polsko-amerykańskich był to dobry czas.

Georgette Mosbacher podkreśliła w swoim wpisie na Twitterze, że mimo pandemii koronawirusa, mijający rok był dobrym czasem dla relacji polsko-amerykańskich. Nowych możliwości, pogłębiania przyjaźni i wzmacniania więzi, ustępująca ambasador życzy na rok 2021.

- „Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii,ale był to też kolejny dobry rok w relacjach polsko-amerykańskich.Niech 2021r będzie pełen nowych możliwości pogłębiania przyjaźni i wzmacniania naszych więzi!Życzę zdrowia, radości i szczęścia w nadchodzącym roku.Szczęśliwego Nowego Roku!” – napisała.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii,ale był to też kolejny dobry rok w relacjach polsko-amerykańskich.Niech 2021r będzie pełen nowych możliwości pogłębiania przyjaźni i wzmacniania naszych więzi!Życzę zdrowia, radości i szczęścia w nadchodzącym roku.Szczęśliwego Nowego Roku! pic.twitter.com/X5RdOMQB9M — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 31, 2020

W Wigilię Bożego Narodzenia Georgette Mosbacher poinformowała, że w związku z wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, 20 stycznia ustąpi ze stanowiska ambasadora USA w Polsce. Stanowisko to objęła w 2018 roku.

kak/Twitter