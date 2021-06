Morawiecki po spotkaniu z premierem Słowacji ws. Trójmorza: Mamy wspólne interesy, cele i priorytety

– Te lata dobrej współpracy między Polską a Słowacją przyzwyczaiły nas do tego, że patrząc na wzajemne interesy, jednocześnie szanujemy je nawzajem i mamy wspólne cele, wspólne priorytety, o których dzisiaj właśnie również rozmawialiśmy – powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z premierem Słowacji Eduardem Hegerem.

– Europa Środkowa stała się w ostatnich latach dzięki rozwojowi gospodarczemu, także właśnie Słowacji, Polski, Grupy Wyszehradzkiej, lokomotywą wzrostu gospodarczego i również ten rok po wyjściu z pandemii COVID-19 będzie bardzo dobrym rokiem wzrostu gospodarczego, wzajemnych relacji handlowych, wzmocnienia tych relacji handlowych i inwestycji. Zaczynamy pisać także nowe rozdziały w wielu dziedzinach, które do tej pory w niewielkim stopniu nas łączyły. Takim rozdziałem jest infrastruktura. Rozmawialiśmy z premeirem o połączeniach w szczególności takich, które od strony polskiej, przez Słowację i na Węgry, na południe, dalej przez Rumunię otwierają możliwości eksportowe, importowe, inwestycyjne, gospodarcze, biznesowe. To droga nasza S19, zwana via Carpatia, która będzie szła również przez Słowację – mówił dalej PMM.

Przed konferencją prasową odbyło się spotkanie premierów Polski i Słowacji, na którym omawiano m.in. sprawy Nord Stream 2, Grupy Wyszehradzkiej oraz Trójmorza. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy dwustronnej.

mp/300polityka.pl/tvp info