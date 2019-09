Morawiecki ostro o 'programie PO': jakieś PR-owe sztuczki...

"A PO pokazuje co jakiś czas PR-owe sztuczki, jakieś sześciopaki, a z których nie wiadomo co ma wynikać. Sztaby wyborcze zadecydują, czy będzie debata, czy też szereg debat, bo jest wielu kandydatów z opozycji"-podkreślił.

"Jaka jest wizja Polski, do kogo ma należeć Polska. Do jakiejś grupy interesów czy grup interesów, jak było do tej pory, a część Polski wręcz do mafii VAT-owskiej, przestępców podatkowych czy do wszystkich Polaków? Na takie pytania będą odpowiadali Polacy 13 października i na takie pytania jestem oczywiście gotów odpowiadać, dyskutować"-wyliczył premier. Jak zadeklarował, gotów jest dyskutować z każdym, ale zależy mu na tym, aby "polityka była poważna, żebyśmy w poważny sposób podchodzili do problemów".