Morawiecki: Miejsca pracy to podstawowy cel działań rządu

- Cieszę się, że dzisiaj, jeszcze daleko od końca kryzysu wprawdzie, ale już to pytanie, które nam w głowie dzisiaj tkwi, jest inne. Kiedy wrócimy na ścieżkę rozwoju, kiedy wrócimy do takiej względnej normalności, kiedy będziemy mogli spokojniej myśleć o przyszłości. To też bardzo ważne pytanie, ale nie tylko tak egzystencjalne jeszcze jak to, które było 2 miesiące temu w naszych głowach, jeszcze miesiąc temu. Stało się tak dzięki temu, że zadziałaliśmy wspólnie bardzo szybko. Wiemy doskonale, że ten kryzys ma w sobie charakter wyjątkowy, że działa poprzez kanał popytowy, podażowy, płynnościowy, zabiera tlen przedsiębiorstwom i wtedy te najtrudniejsze decyzje dotyczące pracowników.