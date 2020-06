Morawiecki: Drugiego zamknięcia gospodarki nie będzie

PiS to masoneria tak jak PO 19.6.20 10:55

I pierwszego zamknięcia nie powinno być.Kto za to odpowie?

Jeśli nie zwerbowali Morawieckiego podczas kopania grobu w lesie to jest to głupiec , człowiek nie nadający sie na premiera ale księgowego korporacji o wąskich horyzontach i patrzących krótkowzrocznie!Nie zabieraj to nie będziesz musiał dawać tych róznych plusów!!!