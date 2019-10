Modlitwa o ochronę przed szatanem 

Juliusz Slowacki 31.10.19 9:47

Juliusz Słowacki - "Beniowski"

fragment Pieśni pierwszej [o jezuitach i papieżu - "podstępnym Włochu"]

Prześliczna strofa! mógłbym zacząć od niej

Nowy poemat, jak Sąd ostateczny;

I przy eumenid pokazać pochodni,

Jak jest grzech każdy dziwnie niebezpieczny;

Jak w jasnym niebie daleko jest chłodniej

Niż w piekle, kędy płonie ogień wieczny;

Lecz wolę dzieło to rzucić na później,

Bo do porządku mnie wołają woźni...



Ci woźni są to krytycy. — Kolego,

Byłżeś w Arkadii tej, gdzie jezuici

Są barankami?… Pasą się — i strzegą

Psów; i tym żyją, co ząb ich uchwyci

Na pięcie wieszcza. Kraina niczego!

Pełna wężowych ślin, pajęczych nici

I krwi zepsutej — niebieska kraina,

Co za pieniądze bab — truć nas zaczyna.



O Polsko! jeśli ty masz zostać młodą

I taką jak ta być, co dzisiaj żyje,

I być ochrzczona tą przeklętą wodą,

Której pies nie chce, wąż nawet nie pije;

Jeśli masz z twoją rycerską urodą

Iść między ludy jak wąż, co się wije;

Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem:

Zostań, czym jesteś — ludzi wielkich prochem!



Ale to próżna dla ciebie przestroga!

Ciebie anieli niebiescy ostrzegą

O każdej czarze — czy to w niej przez wroga,

Czyli przez węża i pająka swego

Wlane są jady. — Jesteś córką Boga

I siostrą jesteś Ukrzyżowanego.

Ciebie się żadna trucizna nie imie;

Krzyż twym papieżem jest — twa zguba w Rzymie!