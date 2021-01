Modlitwa o dobry nowy rok

Nowy rok zawsze warto zaczynać z Panem Bogiem. Powierzyć mu siebie, wszystko co do nas przyjdzie. Przygotowaliśmy dla Was tekst modlitwy o dobry nowy rok.

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten Nowy Rok.

Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz.

Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia?

To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny.

Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia.

Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności.

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie,

iść wiernie drogą Twoich przykazań,

abym poddany Tobie, w mocy Twojej

spokojnie, pokornie i ufnie czynił to,

co się Tobie podoba, co do mnie należy,

i znosił to, co Ty ześlesz na mnie.

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka,

ale to wiem na pewno, że tym,

którzy Ciebie miłują,

wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza.

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.

Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej.

i pozostanę Ci wierny.

Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie

od miłości Twojej.

Kieruj mną według świętej woli Twojej

W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,

bo wola Twoja jest naszym pokojem,

pokojem wiecznym u Ciebie.

Amen.





mp/misyjne.pl