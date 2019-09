Mocny głos przewodniczącego KEP ws. LGBT do zagranicznych dziennikarzy

JS 17.9.19 19:36

Do: moher



LGBT to jest idea czyli pomysł aby uwolnić zachowania, nadać swobody ludziom o innych, uważanych za nienaturalne zachowaniach seksualnych a do tego ten pomysł chce aby człowiek już w najmłodszym, zdolnym do pojmowania wieku, poznawał te zachowania, uznawał jako dobre, szukali w sobie inności, co jest nieodwracalnym skażeniem psychiki.

Wmawia się nam, że ten pomysł edukacyjny oparty jest na nauce, badaniach. Mam ogromne wątpliwości, czy te badania są rzetelne, prawdziwe, bo nawet w prestiżowych czasopismach medycznych są publikowane wymyślone albo zniekształcone badania aby np. pobudzić sprzedaż chemii do leczenia. Tak było w przypadku cholesterolu.

Króluj nam Chryste

Pozdr.