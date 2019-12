Mocne! Prof. Mieczysław Ryba: Zielona rewolucja a neomarksizm

Reytan 31.12.19 14:17

Przyjemnie posluchac czlowieka madrego.

Jednak irytuje irracjonalizm i konwencjonalizm przypisywania wszystkich negatywnych trendow marksizmowi.

Wowczas zrywamy z racjonalizmem,a nasza walka staje sie impotentna,bo zwalcza byty nieistniejace.

Terminy marksizm kulturowy albo neomarksizm nie sa adekwatne ,bo zaprzeczaja podstawom konstytuujacym marksizm.

Slusznie to podkresla Wielomski,z kim sie zwykle nie zgadzam,jednak Ryba sie kompletnie w tym zakalapuckal.

Sa to rozne przejawy komunizmu,ale nie zawsze i niekoniecznie marksizmu.

Feminizm,gender i ekologizm to sa na pewno ruchy i ideologie komunistyczne,ale marksizm stanowi w nich nieistotny margines,i ich w OGOLE nie wyjasnia !!!