Młoda Włoszka została czterokrotnie zaszczepiona. Zaskakujące objawy

Młoda Włoszka z Toskanii została czterokrotnie zaszczepiona preparatem Pfizera. Doszło tego w wyniku pomyłki. Być może będzie to się wiązać z koniecznością całkowitego powtórzenia szczepienia.

Początkowo poinformowano, że kobieta otrzymała aż sześć dawek szczepionki. Potem jednak okazało się, że w rzeczywistości chodziło o 4 dawki.

Do zdarzenia doszło w mieście Massa we Włoszech. Wielokrotnie zaszczepiona została absolwentka psychologii klinicznej, która odbywała staż. Do błędu doszło zaś w ten sposób, że kobiecie pomyłkowo wstrzyknięto większość zawartości preparatu w fiolce, zamiast jednej dawki.

Natychmiast zorientowano się w pomyłce, a kobieta pozostała w szpitalu na obserwacji.

Po kilku dniach okazało się, że młoda Włoszka pije 7 litrów wody na dobę i dalej jest odwodniona. Lekarze i eksperci mają odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właśnie skutek czterech dawek. Kobieta jest badana.

Przypadkiem zainteresowały się media. Zajął się nim włoski wirusolog prof. Fabrizio Pregliasco. Według jednej z hipotez, w przypadku przedawkowania szczepionki organizm w ogóle nie wytworzy przeciwciał. Wiązać by się to miało z koniecznością powtórzenia szczepienia.

Kobieta nie wyklucza wytoczenia powództwa przeciwko szpitalowi, gdyby skutki przedawkowania miały się okazać poważne.

