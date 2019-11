Ministrem sportu zostanie senator opozycji?

Prof. Paruch na antenie RMF FM odniósł się do składu nowego rządu. Według niego zmiany „nie do końca nie są wielkie”.

- Popatrzmy od strony zmian strukturalnych, bo one są dość istotne, dość wyraźne. Polityków się dobiera (…) ale mamy po pierwsze reorganizację resortów, przepływy międzyresortowe (…). Pojawiają się nowe resorty, chociażby resort, który wczoraj nie został nazwany, ale pierwotna jego nazwa to Ministerstwo Zasobów Narodowych, które przejmie władzę nadzorczą nad spółkami Skarbu Państwa, co jest władzą istotną, bo potrzebujemy synergii między spółkami Skarbu Państwa po to, żeby spełnić obietnice wyborcze, bo nadciągają lata, wydaje się, ekonomicznie trudniejsze. To o czym prezes mówił, prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego jest bardzo wysokie — mówił.