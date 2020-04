Ministerstwo Zdrowia: W Polsce już 380 ofiar śmiertelnych COVID-19

20.4.20 18:43

Koronawirusa bez powszechnej szczepionki nie da się powstrzymać, a w tym roku czeka nas nieuchronna druga fala zachorowań na jesieni. O niebo wyższa od tej obecnej. Moim zdaniem mamy teraz próbę generalną, a nawet nie próbę, tylko mały test możliwości koronawirusa. Modele zakładają bowiem, że koronawirus będzie tym samym wirusem, a tymczasem należy policzyć krzywe zachowań przy założeniu, że zmutuje do wersji, która będzie miała skuteczność w doprowadzaniu do śmierci nie takie śmieszne 3-5 procent jak obecnie, ale powiedzmy 30 procent i więcej. Dopiero wtedy rozpocznie się coś, co do tej poru znaliśmy tylko z ekranów kin, kiedy szliśmy na film katastroficzny. Jeśli nie będzie skutecznej szczepionki i to nie na tę obecną wersję wirusa, ale tę przyszłą, zmutowaną wersję 2.0, to moja wyobraźnia odmawia mi posłuszeństwa. https://www.nautilus.org.pl/artykuly,3927.html



Zmienisz zdanie, zmienisz. Prędzej czy później. Nawet uparty osioł Jackowski ("słynny jasnowidz") zmienił.