Ministerstwo: nie dla indoktrynacji w IKEI

n 28.5.20 12:56



To dlaczego IKEA łamie sumienia? O ile wiem, kiedy zatrudniam się np. w jakiejś firmie budowlanej to tam nie ma, że do moich obowiązków jest być wyznawcą gejowszczyzny. Tak jak i nie ma, że mam obowiązek być Katolikiem. Wymaganie dotyczy tylko i wyłącznie tego bym wywiązywał się z obowiązków związanych z konkretną pracą.



Twoje rozumowanie jest bez sensu, bo problem nie polegał na tym, że on głosił swoje przekonania tylko na tym, że narzucano mu cudze, wbrew prawu pracy, wbrew umowie o pracę, którą podpisał. W prawie polskim, a i europejskim nie ma zdaje się takiego wymogu jak obowiązek głoszenia jakiś przekonań religijnych. A jeżeli uznajemy że jest obowiązek głoszenia homoseksualizmu to stawiamy go na równi z obowiązkiem głoszenia zdania przeciwnego czyniąc tym samym homoseksualizm wyznaniem wiary. Dowodem na to może być np. twierdzenie, że homoseksualiści mogą mieć dzieci co jest typową lewacką prawdą wiary, całkowicie kłamliwą. Ha... jak je zabiorą ze związków heteroseksulanych to wtedy je "mają". A jednak taką narrację się narzuca korzystając z instrumentów państwa.



Ale dyskutowanie z lewactwem i tak jest stratą czasu. Najlepiej świadczą o tym wydarzenia z Sodomy i Gomory. Pan Bóg jasno i wyraźnie dał do zrozumienia, że nie ma co "strzępić języka po próżnicy". Tak i teraz, możecie ujadać ile chcecie a i tak Pan Bóg właśnie wprowadza do realizacji rozwiązanie sodomskie v. 2.0.