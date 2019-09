Minister Ziobro: Dokończymy reformę sądów. 'Kasta' nie może nadal stać ponad prawem

"W ostatnim roku, gdy prokuratorem generalnym był przedstawiciel PO, zabezpieczono majątek przestępców na kwotę 160 mln zł. Do sierpnia tego roku prokuratura zabezpieczyła majątek przestępców w wysokości 3,3 mld zł. To 20 razy więcej"- mówił dla Polskiego Radia 24 minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ziobro odniósł się do roli, jaką pełnił minister sprawiedliwości przed 2015 rokiem. - Przez wiele lat minister sprawiedliwości był pozbawiony jakichkolwiek realnych narzędzi wpływu na strukturę sądownictwa - twierdzi minister. Dodał również, że zmiany wprowadzone przez PiS są demokratyczne, które dają możliwość oddziaływania na to, co się w sądownictwie dzieje.