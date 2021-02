Minister Zdrowia: Nie będzie limitów do specjalistów

W czasie pandemii, jak podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową Adam Niedzielski, mamy do czynienia z pewnym „deficytem zdrowotnym”. Wymaga to – podkreślił minister zdrowia – specjalnych narzędzi rozwiązania problemu.

W rozmowie z PAP polityk poinformował:

„Wprowadzimy program profilaktyki dla osób 40 plus, tworzymy pewien system rehabilitacji postcovidowej”.

Zaznaczył, że przygotowywane są rozwiązania w postaci delimityzacji wszystkich usług na poziomie specjalistyki. Dodał:

„Nie będzie limitów do specjalistów. Miałoby to obowiązywać od drugiego kwartału, czyli od początku kwietnia, co najmniej do końca roku".

dam/PAP,Fronda.pl