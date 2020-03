Minister zdrowia: Już 16 przypadków koronawirusa. Przyrost w ciągu najbliższych dni będzie bardzo szybki

„Wiemy, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. objętych kwarantanną domową. Widzicie państwo, że te cyfry rosną i musimy w najbliższych dniach przygotować się, bo we wszystkich innych krajach one rosły i oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w ciągu najbliższych dni będzie bardzo szybki”.

„[…] działamy w zakresie liczby łóżek zakaźnych i gotowości szpitali do zwiększenia tej liczby, w zakresie gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w szpitale jednoimienne zakaźne, do zwiększenia bazy respiratorowej i łóżek intensywnych w szpitalach, gdzie są łóżka zakaźne, bądź też o określeniu, które oddziały intensywne będą pełnić funkcję oddziałów leczących pacjentów z koronawirusem”.

Zaapelował także o to, aby zachować dużą wrażliwość jeśli chodzi o osoby starsze i szczególne ich chronienie. Seniorów poprosił o to, by w miarę możliwości ograniczyli aktywność w społeczeństwie i trzymali się z dala od dużych zgromadzeń i miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zarażenia.