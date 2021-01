Minister Wójcik apeluje do przedsiębiorców: Bądźcie odpowiedzialni!

Minister Michał Wójcik apeluje o odpowiedzialność do przedsiębiorców, którzy otwierają swoje lokale mimo trwających obostrzeń. Polityk podkreśla, że rząd zrobi wszystko, aby jak najszybciej odmrozić gospodarkę, jednak na to potrzeba jeszcze czasu.

Rząd zdecydował się przedłużyć obostrzenia, które miały trwać do 17 stycznia. Będą one obowiązywać jeszcze przynajmniej do końca miesiąca. O odmrożenie gospodarki apelują przedsiębiorcy, którzy przekonują, że nie są w stanie już dłużeć unieść restrykcji. Wielu z nich zapowiada, że mimo przedłużonych obostrzeń, otworzy swoje lokale. W ramach akcji #otwieraMY działalność wznawia coraz więcej restauracji i barów.

Do przedsiębiorców o odpowiedzialność apeluje minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

- „Wiem, że to jest trudny czas dla wszystkich, dla przedsiębiorców to bardzo trudny czas i rzeczywiście serce krwawi, kiedy widać, jak się zmagają z problemami różnymi, ale zmagają się różne grupy społeczne” – mówił polityk na antenie Radia ZET.

- „Bo to nie jest dla nas radosna decyzja, że oto właśnie są obostrzenia przedłużone o kilka tygodni. Chcemy odmrażać gospodarkę. Pan Gowin, który odpowiada za to w istocie, jest osobą odpowiedzialną, już zapowiada, że to odmrożenie nastąpi już w niedługim czasie. I bardzo bym prosił o odpowiedzialność. To jest bardzo ważna sprawa, żeby być odpowiedzialnym. Nie może być takiej sytuacji” – podkreślił.

kak/PAP, niezależna.pl