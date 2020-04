Minister Szumowski: Od 19 kwietnia zaczynamy odmrażać gospodarkę

Rządzący i sprzyjające im media chwalą się dziś, że do Warszawy przyleci największy samolot świata Antonov AN - 225, ze środkami ochronnymi i sprzętem kupionym przez KGHM oraz LOTOS. Wcześniej mowa była o 400 tonach ładunku (czyli znacznie więcej, niż samolot jest w stanie zabrać). Teraz "Gazeta Polska" pisze, że ładunek to 100 ton. "No i góra urodziła mysz. 100 ton. Więcej przewiezie jeden An-124 lub 3 Dreamlinery w wersji pasażerskiej" - skomentował ekspert ds. lotnictwa Maciej Lasek.





hehehe

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha