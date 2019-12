Minister Rodziny: Rodzina jest w centrum polityki społecznej rządu PiS

Jak podkreśliła w rozmowie z IAR minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg inwestycje państwa w rodzinę są "bardzo potrzebne dla naszego kraju". - To koło zamachowe do rozwoju polskiej gospodarki - oceniła.

Minister Maląg powiedziała, że w 2019 roku w ramach programu "Rodzina 500 Plus" do rodzin trafiło ponad 30 miliardów złotych. Na kolejny rok w budżecie zabezpieczonych jest zaś ponad 40 miliardów zlotych. - Programem objętych jest ponad 6 milionów 800 tysięcy dzieci - mówiła.

Program "Dobry Start" to ważna inwestycja w edukację polskich dzieci - wylicza minister Marlena Maląg. - To 300 złotych na dziecko uczęszczające do szkoły do 20. roku życia, a jeżeli jest niepełnosprawne do 24 roku życia. Programem objętych jest 4,5 miliona dzieci a budżet programu to ponad 1 miliard 400 milionów złotych - podkreśliła.