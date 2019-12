Minister punktuje hipokryzję prof. Gersdorf

"W takiej sytuacji nie moglibyśmy nigdy niczego zmienić w wymiarze sprawiedliwości, bo ktoś by powiedział, że każda próba zmiany przez władzę ustawodawczą jest niemożliwa, bo władza sądownicza jej nie chce. Pytanie, po co jest w takim razie konstytucja i przepis mówiący o tym, że wszystkie władze są równe? (…) Reguły i ramy, w jakich porusza się sędzia, określa ustawodawca. To jedna z władz. Przy takiej opinii nie moglibyśmy niczego zrobić"-wskazał gość Radia Maryja. Michał Wójcik podkreślił, że trwa proces legislacyjny, a ostateczny kształt projektu będzie jeszcze dyskutowany i nie można wykluczyć zmian w nowelizacji.

"Nie wykluczam, że zostaną wprowadzone jakieś zmiany – to normalne w procesie legislacyjnym. Natomiast co do zasady i celu tego projektu, on musi być zrealizowany. Sytuacja musi być jasna dla wszystkich. Jeśli ktoś z sędziów podważa status innego sędziego, (…) to znaczy, że uderza w filar całego państwa. To jest destrukcja"-ocenił. W tym kontekście wiceminister odniósł się do apelu pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Profesor Gersdorf apelowała ostatnio, aby „zaniechać nienawiści do sędziów i sądów jako broni w walce o władzę”. Jak zauważył Wójcik, I prezes SN tym samym wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej, aby nie orzekali. Nie podała przy tym podstawy prawnej, gdyż, jak wskazał polityk, taka nie istnieje.