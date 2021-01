Minister Niedzielski: Wciąż grozi nam trzecia fala pandemii

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał dziś na antenie TVN24, że ciągle istnieje ryzyko nadejścia do Polski trzeciej fali pandemii koronawirusa. Minister przestrzega przed brakiem odpowiedzialności, co może doprowadzić do załamania opieki zdrowotnej w Polsce.

Minister Adam Niedzielski podkreślał, że nie możemy być zbyt optymistyczni w kwestii pandemii koronawirusa. Wskazał na dramatyczną sytuację za naszymi granicami, gdzie rządy są zmuszone wprowadzać coraz drastyczniejsze obostrzenia.

- „Pewnie jakbym patrzył tylko na Polskę, to powiedziałbym , że mamy stabilizację i względzie idziemy w kierunku raczej spokojnego scenariusza. Ale patrzę dookoła i widzę co się dzieje w krajach ościennych i dalszych” – mówił minister.

Wskazał tutaj na sytuację w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czechach czy Austrii.

- „Jest ryzyko nadejścia trzeciej fali. Trudno przypuszczać, żeby Polska była zieloną wyspą podczas gdy granice na wirusa raczej szczelne nie są. (…) W sprawie luzowania obostrzeń trzeba być bardzo ostrożnym. Ci, co nadmiernie się otwierali, później płacili za to cenę. My w listopadzie zebraliśmy cenę tego, że się we wrześniu otworzyliśmy” – zaznaczył.

kak/TVN24