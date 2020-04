Minister Łukasz Szumowski: Nasza dzisiejsza dyscyplina decyduje o tym, jak prędko będą luzowane obostrzenia

Czytelnik 24.4.20 13:47

Co za bzdury!

W jaki sposób można wykazać, że ewentualny wzrost zakażeń był akurat następstwem spacerów po lasach albo wpuszczeniem do Pierdzionki kilku osób więcej?

To takie same brednie, jak opowiadanie że wzrost zakażeń parę tygodni temu był spowodowany przez grillowanie.