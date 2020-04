Minister Konrad Szymański: nastąpił przełom w podejściu UE do kryzysu spowodowanego koronawirusem

W czwartek Eurogrupa, która obradowała razem z ministrami finansów państw spoza obszaru wspólnej waluty, zgodziła się na wartą 100 mld euro inicjatywę SURE, mającą pomóc w utrzymaniu miejsc pracy; na fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości 200 mld euro oraz na wsparcie w finansowaniu kosztów zdrowotnych o wartości 240 mld euro z EMS.

Jak ocenia minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański, dzięki takim krajom jak Polska, nastąpił przełom w podejściu UE do kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Jak przypomina minister, to m.in. Polska „od początku unijnej debaty domagała się ambitnego podejścia do walki z kryzysem na poziomie Unii Europejskiej”.