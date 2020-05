Minister Gliński: Wybory im wcześniej tym lepiej

Kwik lewackich ryjków oderwanych od koryta 12.5.20 8:39

Opozycja nie ma nawet cienia możliwości na sensownego kandydata. Jakby by nie grzebać w lewackim lamusie - co jeden to gorszy, tym więcej kompromitacji i wpadek, tym więcej ignorancji. Więc nerwy puszczają, bluzgi i chamstwo wychodzi. Skutek? - lecące na łeb, na szyje notowania. Więc więcej frustracji, więcej chamstwa i przekleństw. I tak w kółko.

To się nazywa "dodatnie sprzężenie zwrotne".