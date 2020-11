Min. Zdrowia: Najgorsze chyba za nami

Minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując aktualne dane dot. pandemii koroanwirusa w Polsce, podkreślił, że obecnie mamy do czynienia z uspokajaniem się sytuacji. To zasługa wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz odpowiedzialności społecznej, której poziom, zdaniem ministra, zdecydowanie się poprawił. Adam Niedzielski mówił też o założeniach rządu w kwestii luzowania obostrzeń. Zaznaczył jednak, że nie możemy spodziewać się tego wcześniej, niż po 29 listopada.

- „Jesteśmy w takiej fazie, że mamy stabilizację i powoli możemy się uśmiechnąć, że to co najgorsze mamy za nami” – powiedział dziś szef resortu zdrowia.

Ta stabilizacja zauważalna jest w kilku wymiarach. Przede wszystkim odnotowujemy spadek dziennej ilości nowych zachorowań oraz zmniejsza się zajętość infrastruktury.

- „Zachorowalność spadła poniżej 20 tys., a przebieg pandemii w ostatnich tygodniach nie rozwijał się wykładniczo” – podkreślił Adam Niedzielski.

Dodał, że pozytywnym sygnałem jest też znacznie mniejsza ilość zlecanych przez lekarzy rodzinnych testów na koronawirusa.

- „Od 1 do 27 października mieliśmy do czynienia, tak naprawdę co tydzień, z podwajaniem zleceń wystawianych przez lekarzy rodzinnych. W tej chwili, jeżeli porównamy sobie poniedziałki, kiedy mieliśmy te największe liczby zleceń wystawianych przez POZ, liczba ta spadła poniżej 50 tys., czyli patrząc na to, gdzie byliśmy jeszcze dwa, trzy tygodnie temu, to jest to zdecydowany spadek, praktycznie o połowę” – mówił.

Zaznaczył, że stabilizacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, jest zasługą wprowadzonych obostrzeń oraz społecznej odpowiedzialności.

- „Możemy sobie nawzajem pogratulować. Ten poziom odpowiedzialności społecznej zdecydowanie się poprawił. Chciałem przypomnieć, że dwa tygodnie temu podejmowaliśmy bardzo trudną decyzję o zamknięciu cmentarzy. Dziś mamy do czynienia ze spadkiem liczby zachorowań” – podkreślił.

W kwestii luzowania obostrzeń minister poinformował o zdefiniowanych przez rząd progach, które będą o tym decydowały. Zaznaczył, że pierwsze luzowanie restrykcji nie nastąpi wcześniej, niż 29 listopada.

kak/Onet.pl