Mike Pompeo: Mamy dowody - koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan

Wcześniej już prezydent USA Donald Trump przekonywał, że widział dowody, które "w wysokim stopniu" przekonują go o laboratoryjnej proweniencji koronawirusa. Nie chciał mówić o szczegółach, ale jego słowa potwierdził tez Mike Pompeo.



"Istnieją ogromne dowody na to, że od tego się to zaczęło. Od początku mówiliśmy, że to jest wirus, który powstał w Wuhan w Chinach. Od samego początku usłyszeliśmy przez to wiele przykrych słów. Ale myślę, że cały świat może to teraz zobaczyć. Pamiętajcie, Chiny mają daleko sięgającą historię zarażania świata, tak jak i prowadzenia niespełniających standardów laboratoriów. To nie pierwszy taki raz, kiedy mamy do czynienia z narażeniem świata na wirusy w wyniku awarii w chińskim laboratorium" - stwierdził dosłownie Pompeo.



Już wcześniej Stany Zjednoczone wycofały się z finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którą oskarżyły o wspieranie chińskiej propagandy i ukrywanie problemu epidemii koronawirusa.