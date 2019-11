Michał Szułdrzyński: Odczepcie się od Macierewicza!

Rozbawiony 8.11.19 15:25

Ten krypto pisior zapomniał ze w Polsce jest nie tylko CIEMNOTA co to ma wstręt do czytania ? On nie tylko armie rozpirzyć i miliony na mrzonki smoleńskie rozpier ale jeszcze na kolegów donosił ZA TO WSZYSTKO MAMY GO SZANOWAĆ WOLNE ZZARTY