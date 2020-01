Michaił Miszustin. Człowiek Putina do zadań specjalnych

Cool (druga odpowiedz dla M. Blaszczyk) 25.1.20 14:41

1 cyt: " Przynajmniej część sprawców jest znanych. Są to skazani w procesie. Byli Polakami. Nie Białorusinami, nie Żeydami, nie Chińczykami..."



odp: ... Możesz więc co najwyżej napisac, że ten konkretnie przestepca był Polakiem! ... twierdzenie, na podstawie pojedynczych przypadków, że Polacy byli mordercami, jest generalizowaniem i podła manipulacją.





2 cyt: " ... Do tego piszesz:

" jednocześnie o ofiarach Holokaustu mówicie o Żydach i słowem nie wspomnicie, że połowa, to byli polscy obywatele."

Ja jestem jedna i ja np. tu:



https://www.fronda.pl/a/jacek-sasin-prezydent-andrzej-duda-podjal-jedyna-mozliwa-decyzje,138814.html



pisałam, dziwiąc się dumie z doprowadzenia do takiej sytuacji, pod postem pana hrabiego Potockiego:

"???

Jesteśmy dumni z sytuacji, że rządzący Polską doprowadzili do sytuacji, gdy na obchodach jednego z największych ludobójstw w historii, których ofiarą byli głównie polscy obywatele, polski prezydent nie ma możliwości się wypowiedzieć? .... "



odp: ... pomijam fakt, że jak zwykle błednie okreslasz sprawców i winnych, to gdybyś trochę myślał to wiedziałabyś, że właśnie dlatego, żeby między innymi słowa o polskich ofiarach nie dotarły do szerokiej rzeszy odbiorców, Duda nie został dopuszczony do głosu! ... Twój głos natomiast, wybacz! ... ale nic nie znaczy!





2cyt::" ...No a Holocaust zorganizowali naziści. Różnych narodowości. Jego głównymi sprawcami było dwóch Austriaków akurat: Hitler i Eichmann.

Nie widzę ŻADNEGO powodu, by fakt ten zatajać."



odp: ...Idąc Twoim tokiem "myślenia" holokaust współorganizowali Żydzi, bo Hitler miał też pochodzenie żydowskie. Ale nie bedę brnął w ten idiotyzm bo jego pochodzenie nie ma najmniejszego znaczenia! ... istotnym jest fakt, ze był przywódcą Narodu niemieckiego, realizującym plan z demokratycznym poparciem i dla korzyści państwa niemieckiego.





3cyt: " ... Dobrowolna współpraca przy byciu mordowanym to dość zabawny pomysł. Chyba nie bardzo rozumiesz koncepcję dobrowolności..."



odp: Dobrowolny = ochotniczy.







4 cyt: " ... Co do Jedwabnego... No cóż. Mnie te zeznania przekonują, jest ich tyle, że nie potrafię zrozumieć, po co tyle osób, nie mających żadnego w tym interesu, miałoby kłamać, podobnie jak przekonały zespół specjalistów z IPN i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,



A tymczasem człowiek podpisujący się Cool wie lepiej od sądu, specjalistów, prezydenta i w ogóle wszystkich..."





odp: Gratuluje niezachwianej wiary w system polityczno-sądowniczy! Muszę Cie jednak zmartwić, IPN właśnie prowadzi archiwizacje dokumentalną zeznań świadków tej zbrodni i czeka na "zielone światło" na wznowienie badań, niestety nie ma jeszcze decyzji politycznych na wyższych szczeblach ... jednak wydaje się to kwestią czasu! :-))