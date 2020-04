Miażdżąca krytyka opozycji. Niezwykle celne słowa prof. Zybertowicza

Tomasz 28.4.20 15:08

"co by było, gdyby " Gdybać to sobie można.

Fakty są takie, że niezgodne z Konstytucją jest zmienianie Kodeksu Wyborczego na 6 miesięcy przed terminem wyborów (3 wyroki TK), że ustawa o zmianie "Kodeksu" wymaga przedłożenia na 14 dni przed rozpoczęciem procedowania w sejmie, że obowiązujące na dzisiaj prawo zakłada wybory normalne 10 maja w obwodowych komisjach wyborczych, że nie ma żadnej podstawy prawnej do przekazywania spisów wyborczych poczcie, itd. itd. Ale to dla profesora się nie liczy, liczy się myśl genialna wodza i możliwość przymilania się przez pastwienie się nad opozycją, która jak mi się wydaje jednak nie rządzi.

Gdyby wasz umiłowany wódz dał sobie chwile refleksji, to już miesiąc temu, przy pierwszej okazji łamania prawa wyborczego, można było wprowadzić powszechne głosowanie korespondencyjne. Wtedy ten wraży senat mógłby naskoczyć i już od miesiąca moglibyście udawać, że obowiązuje powszechne głosowanie korespondencyjne.

No ale nawet geniusz wodza okazał się niewystarczający i po miesiącu musiał wódz ponownie kazać zmienić kodeks wyborczy. Ale już tak gładko nie ma, bo się okazuje, że jest instytucja, którą poparła większość Polaków i która mówi ocenimy te wypociny starannie.

No ale kto z lizusów ośmieli skrytykować Wodza. Winę trzeba przerzucić na innych.