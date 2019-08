Mężczyzna zmarł na festiwalu Owsiaka

Pamiętaj że najważniejszym przesłaniem Jezusa było:

"Katole, będziecie pluli na Owsiaka i w dzień i w nocy. Bowiem on to, zabiera pieniądze które mógłby ukraść Rydzyk, a ludzie go kochają. I nienawiści do Owsiaka nie będzie końca. Tak nam dopomóż"



