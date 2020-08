Metropolita mińsko-mohylewski, abp Tadeusz Kondrusiewicz nie wpuszczony na Białoruś

Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, metropolita mińsko-mohylewski, abp Tadeusz Kondrusiewicz nie został dzisiaj wpuszczony na Białoruś, który kilka ostatnich dni spędzał na ziemi białostockiej.

Sam ks. abp Kondrusiewicz powiedział:

- Dzisiaj w drodze do Mińska na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej nie zostałem wpuszczony na teren kraju

Wyjaśnił też:

- Nie podano żadnej argumentacji dlaczego [nie mogę przekroczyć granicy] mimo, że jestem obywatelem Białorusi

Z kolei Andrzej Poczobut białoruski dziennikarz polskiego pochodzenia na Twitterze skomentował to następująco:

- Bezprecedensowa decyzja wobec zwierzchnika Kościół Katolickiego jest otwartym uderzeniem w Kościół Katolicki i próba narzucenia mu swojej woli. Wcześniej Łukaszence udało się wymóc zmianę zwierzchnika prawosławia na BY. Dąży więc do spacyfikowania i podporządkowania sobie konfesji

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nie wpuszczony na Białoruś. Jest obywatelem BY. Podobne retorsje to pierwszy taki przypadek w historii miepodległej BY