Metropolita gdański: Podejmę możliwe kroki by rozwiązywać sprawy dotyczące pedofili

„Pedofilia jest zaprzeczeniem tego, czym jest miłość i wiara w Boga, w Kościele nie powinna mieć miejsca. Podejmę wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna” – powiedział w rozmowie z PAP nowy metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC, który 2 marca został mianowany nowym pasterze archidiecezji gdańskiej. Za dewizę swojej posługi abp Wojda przyjął zawołanie "Oportet praedicari Evangelium" (Aby była głoszona Ewangelia).

Nowy metropolita gdański podkreślił, że "mimo upływu lat i zmian cywilizacyjnych Słowo Boże wciąż pozostaje aktualne - jest nim wcielony Syn Boży - Jezus Chrystus”, który wciąż działa, a rolą Kościoła jest głoszenie jego nauki i naśladowanie jego czynów. Powiedział także, że jest świadomy, że w nowej diecezji występują duże różnice kulturowe oraz w zakresie wyznań, stąd też bardzo ważny jest rodzaj komunikacji z wiernymi oraz korzystanie z „odpowiedniego języka i nośników kulturowych, które są własne dla danej społeczności".

W sprawach pedofilii w Kościele zapowiedział, że zamierza zmierzyć się problemem w archidiecezji gdańskiej i wyjaśnić wszystkie kwestie.

"Dziś nasza świadomość w zakresie pedofilii jest dużo większa, niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie ten problem poruszany jest niemal na każdym Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Będę chciał go rozwiązać w archidiecezji gdańskiej" – zadeklarował hierarcha.

Dodał także, że najpierw będzie chciał zapoznać się z konkretnymi faktami i dokumentami, których były poruszane w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie.

Abp Woja zwrócił szczególną uwagą na to, że podobnie Jan Paweł II i papież Benedykt XVI, tak i obecny papież Franciszek, "dali Kościołowi konkretne narzędzia do ręki do walki z tym potwornym grzechem w Kościele". Podkreślił także, że jest to sprawa szczególnie bolesna dla ofiar i ich rodzin oraz wyraził współczucie i ubolewanie, że takie sytuacje miały miejsce.

Zadeklarował także, że sprawy pedofilii w zarządzanej przez niego archidiecezji gdańskiej będzie rozwiązywał we współpracy ze Stolicą Apostolską.

mp/pap