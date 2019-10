Merkel za powiązaniem funduszy z UE z praworządnością

JS 17.10.19 17:49

Wszystko jasne. Jak w państwach wschodnich będą rządy takie jakich chce Berlin, to będzie ok. Ale jak nie będzie to EU GmbH zamknie dopływ pieniędzy.

Albo Europa Wschodnia będzie niemiecka albo będzie biedna. Szantaż !

Kto wygrał II WŚ ? NIEMCY !!!!

Pozdr.