Merkel wzywa do ograniczenia aktywności społecznych

Epidemia koronawirusa zbiera w Europie coraz większe żniwo. W Niemczech liczba zarażonych wzrosła do ponad 2300. Szpitale wstrzymują planowe operacje i tworzone są dodatkowe miejsca intensywnej terapii.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wzywa wszystkich mieszkańców do ograniczenia aktywności społecznych. Po wczorajszym spotkaniu z premierami niemieckich landów powiedziała, że powinno się zrezygnować z udziału we wszystkich wydarzeniach, które nie są niezbędne, nawet jeżeli są to zgromadzenia poniżej tysiąca uczestników.