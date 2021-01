Menu na kaca, czyli co zjeść dzień po

Przedstawiamy cztery proste przepisy na proste i szybkie dania, które pomogą w trudnych noworocznych chwilach.

Fajerwerki ucichły, szampany wypite, baloniki zaległy na opuszczonym parkiecie. I gdyby nie tupot białych mew, pewnie byśmy chętnie rozpoczęli nowy dzień. Lekarstw na kaca - tych z aptecznej półki i tych domowych, jest tyle, co bąbelków w kieliszku prosecco. Kiedy w końcu uda wam się zgłodnieć, zjedzcie coś konkretnego. Oto kilka pomysłów na to, co można przekąsić "dzień po". Oczywiście, o ile dzień wcześniej pamiętaliśmy, by uzupełnić zapasy w lodówce. Zestaw przepisów przygotowany przez serwis ugotuj.to.

Jajecznica z boczkiem

Do starej dobrej jajecznicy namawiać nikogo chyba nie musimy. Dodamy jedynie, że jajka są dobrym źródłem cysteiny - aminokwasu, który wchodzi w skład związku chemicznego, pomagającego usuwać z organizmu acetaldehyd (metabolit alkoholu).

Jajecznica z sosem tabasco i bekonem

4 jajka

4 plastry chudego boczku

4 łyżki masła

sól, pieprz, kilka kropli tabasco



Na patelni grillowej lub w opiekaczu zgrilluj plastry boczku. Jajka wbij do kubka i lekko ubij widelcem (byle nie za głośno!). Na dużą patelnię dodaj masło, podgrzewaj, aż się rozpuści. Dodaj jajka. Dopraw solą i pieprzem, smaż na średnim ogniu, aż jajecznica będzie ścięta tak, jak lubisz. Przełóż na talerz, dopraw, jeśli to konieczne. Podawaj z boczkiem. Do picia proponujemy sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy.

Virgin Bloody Marry

Choć z pozoru niewinne, pite w nadmiarze drinki z palemką i inne wyskokowe napoje wypłukują z naszego organizmu ważne związki, np. potas, który jest niezbędny do utrzymania równowagi wodnej. Dobrym źródłem potasu są na przykład pomidory. Dodatkowo zawierają one witaminę C, której też może nam brakować po suto zakrapianej nocy. Rozwiązanie? Krwawa Mary, ale w wersji bezalkoholowej (dodatkowa porcja procentów nie jest najlepszym pomysłem na leczenie kaca).

PS.

Skoro mowa o napojach, pamiętaj, by dzień po sylwestrowych szaleństwach pić dużo wody. Rozwiązaniem mogą być też napoje izotoniczne dla sportowców. Kawa i napoje energetyczne zawierające kofeinę na pewno pomogą się rozbudzić, ale ich działanie z czasem ustaje.

Virgin Bloody Mary - "Dziewicza" Krwawa Mary

250 ml soku pomidorowego

8 kropli sosu Worcestershire

4 krople sosu Tabasco

1 łyżka soku z cytryny

kilka kostek lodu

sól i pieprz, do smaku

1 drobna łodyga selera naciowego

W dużej szklance wymieszaj sok pomidorowy z sosami i przyprawami. Dodaj kostki lodu i selera. Podawaj schłodzone.

Croque Monsieur

Gdy nasz organizm zacznie dochodzić do siebie, może nas najść ochota na coś smażonego, chrupiącego i pachnącego. Koniecznie z serem! Dobrym pomysłem będzie croque monsieur - zapiekane tosty z szynką i serem, klasyczna przekąska kuchni francuskiej. Ostrzegamy, że to danie bardziej skomplikowane, niż jajecznica, ale naprawdę warto się natrudzić. Jeśli jednak nie masz nadto siły, poprzestań na grzankach z serem.

Croque Monsieur

Na tosty:

4 kromki chleba tostowego

6 plasterków sera żółtego, np. emmentalera

4 plastry szynki

2 łyżeczki musztardy dijon

2 + 2 łyżki masła



Na sos: 2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 200 ml mleka, szczypta soli i białego pieprzu

Przygotuj sos: w rondelku roztop masło. Dodaj mąkę i przesmaż przez 1 - 2 minuty mieszając, by powstała jednolita pasta. Stopniowo dodaj mleko, cały czas mieszając składniki. Gotuj na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Zamieszaj i odstaw na bok.

Kromki posmaruj 2 łyżkami masła. Na dwóch kromkach ułóż na przemian po 2 plastry sera i dwa plasterki szynki. Posmaruj musztardą, przykryj pozostałymi kromkami. Na patelni rozgrzej 2 łyżki masła, obsmaż kanapki z obu stron. Zestaw z ognia. Posmaruj wierzch kanapek sosem i ułóż na nim pozostały ser. Wstaw grzanki do piekarnika ustawionego na grillowanie lub do opiekacza. Zapiekaj przez 3-4 minuty, aż ser się rozpuści i przyrumieni.

Koktajl bananowy

Rozwiązanie szybkie, smaczne i sycące. Banany zawierają potas, a także fruktozę, która doda ci energii (nawet, jeśli zamierzasz spędzić cały dzień w łóżku). Koktajl bananowy ma jeden mankament - jego przygotowanie wymaga użycia blendera, a to może się nie spodobać obolałej głowie.

Koktajl bananowy

1 dojrzały banan

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki miodu

1 szklanka mleka

ewentualnie: szczypta cynamonu





Banana obierz, pokrój na kawałki. Dodaj mleko, miód i sok z cytryny. Zmiksuj składniki na gęsty koktajl.

wbw