MEN: Powrót do szkół we wrześniu nie jest oczywisty

Jak powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, możliwe jest, że uczniowie nie tylko zakończą rok szkolny w sposób zdalny, ale również, że w ten sposób rozpoczną nowy rok we wrześniu. Minister podkreśla, że powrót do szkół jesienią wcale nie jest oczywisty.

Minister Piontkowski poinformował dziś, że jeżeli okaże się to konieczne, w nowym roku szkolnym będzie kontynuowane nauczanie na odległość. Aby przygotować się na ewentualną kontynuację zdalnego nauczania, MEN rozszerzy zasób materiałów i narzędzi.

-„Żadne państwo na świecie i w Europie nie było przygotowane do tego, by całkowicie przejść na pracę zdalną. Dziś jesteśmy po tym pierwszym, chyba najtrudniejszym okresie, kiedy wszyscy musieli poznać nowe techniki pracy na odległość, ustalić jej zasady. Możemy powiedzieć, że to nauczanie jest całkiem dobrze zorganizowane” – powiedział dziś szef resortu edukacji.