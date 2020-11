Melania Trump: Naród amerykański zasługuje na uczciwe wybory

Pierwsza Dama USA Melania Trump odniosła się do kwestii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oraz doniesień na temat nieprawidłowości, do jakich miało tam dojść. Mocny komentarz w tej sprawie opublikowała na swoim koncie Twitterowym.

„Naród amerykański zasługuje na uczciwe wybory”

- pisze małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dalej dodała:

„Każdy prawdziwy głos - nie ten nielegalny - powinien być policzony”.

Wskazała, że konieczne jest chronienie amerykańskiej demokracji „w sposób całkowicie przejrzysty”.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.