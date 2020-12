Megaskandal i kompletna kompromitacja Rudzińskiej-Bluszcz! Gwałtownie traci poparcie. Internauci sprawdzają kto ją ,,popiera''

- Topnieje w oczach liczba organizacji, które popierają (lub rzekomo popierają) kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na nowego rzecznika praw obywatelskich. Przypomnijmy, że to jedna z trzech kandydatur. PiS zapowiedziało, że na to stanowisko chcieliby zaproponować wiceministra Piotra Wawrzyka. Z kolei PSL i Konfederacja wskazały Roberta Gwiazdowskiego – czytamy na portalu TVP Info.

- GW podaje, że ta pani o trudnym do zapamiętania podwójnym nazwisku [chodzi o Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, która jest kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich opozycji] ma już poparcie ponad tysiąca organizacji. To ile nasz umęczony kraj ma tych organizacji w sumie? - pisze z kolei na na Twitterze prof. Stanisław Żerko.

Jak się okazuje do listy „popierających” kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz wliczono także wiele lokalnych kół poszczególnych organizacji. W ten sposób lista rozrosła się do ogromnych rozmiarów, a teraz pęka jak bańka mydlana.

- Oczywiście chodzi o to, by ukryć te najważniejsze organizacje, które stoją za tą kandydaturą: Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa, dopiero na pozycji 219. (...) Fundacja Stefana Batorego i kilka innych poważnych graczy, wspierających finansowo i politycznie opozycję. Reszta jest tylko po to, by nadmuchać listę – pisze dalej prof. Żerko.

Na liście znalazła się nawet Obama Foundation. To ta organizacja udzieliła stypendium twórcy fake newsów o „Polskich strefach LGBT” aktywiście LGBT Bartowi Staszewskiemu.

Rudzińska-Bluszcz jest popierana nadal przez Lewicę, PO i Szymona Hołownię. Kandydatka chwali się od wielu tygodni wsparciem ponad tysiąca organizacji. Jak jednak zauważają internauci lista ta topnieje z minuty na minutę, ponieważ w ramach oddolnej inicjatywy zaczęto te organizacje sprawdzać.

Albo takie, proszę Pani @ZuzannaRB Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem. Popierają Panią? Naprawdę ci ludzie są za tym, by - jak Pani głosi - trzeba obowiązkowo wpuszczać antyklerykalnych awanturników na Msze św., by bezcześcić nabożeństwa? https://t.co/u8FAfQfOJr — Stanisław Żerko (@StZerko) December 31, 2020

Żeby nie było, że Pan jest nierzetelny Panie Profesorze @StZerko może by jeszcze sprawdzić te 8 partii politycznych i najlepsze wydziały prawa 😏😉😆 pic.twitter.com/rrd7Wz4P8g — Mariusz Gierej (@MariuszGierej) December 30, 2020

Mnie najbardziej interesuje w jaki sposób @SiecObywatelska zakwalifikowała komisję powołaną przez wójta do organizacji pozarządowych. pic.twitter.com/Qkj3dR8ywZ — Grzegorz Szkoła (@GrzegorzSzkola) December 30, 2020

Przestańcie się ośmieszać. Skoro nawiązujecie do wyborów to powinniście wiedzieć że w wyborach właśnie trzeba dostarczyć uchwałe organu statutowego żeby taki dopisek o poparciu znalazł się na listach wyborczych. — Tomasz 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 (@TobekTobek1) December 30, 2020

Watchdog – organizacja pozarządowa, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje (np. prywatne korporacje) czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach. pic.twitter.com/YtllrsJasR — Samuel Pereira (@SamPereira_) December 31, 2020

To jest skandal. pic.twitter.com/ftz1aGmZFX — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) December 31, 2020

Swoją drogą to bardzo ciekawa lektura! Nie wiedziałem, że mamy taką różnorodność ngo-sów.

Osobiście ciekawi mnie, czym pani kandydatka urzekła na przykład taki Okręgowy Związek Pszczelarzy w Obornikach Śląskich? https://t.co/SJdvCtNTfr — Michał Skrzypek (@michalpost) December 30, 2020

