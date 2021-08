Mec. Giertych pokazał ,,klasę’’. Nazywa Kukiza ,,szmatą’’

Mec. Roman Giertych, były minister edukacji, postanowił kolejny raz popisać się w mediach społecznościowych swoją „klasą”. Tym razem atakuje Pawła Kukiza, nazywając go „szmatą”.

Lider Kukiz’15 poinformował dziś na Facebooku, że jego ugrupowanie od 2015 roku opowiada się za repolonizacją mediów, dlatego poprze dziś w Sejmie nowelizację ustawy medialnej. Niedługo później na profilu Romana Giertycha pojawił się wulgarny wpis wymierzony przeciwko Pawłowi Kukizowi.

- „#szmatakukiz”

- napisał prawnik.

Pański wpis jest wystaczającą przesłanką, aby złożyć skargę do @ORA_Warszawa na pański wpis i na miejscu @pkukiz zrobiłbym to bez wahania. Skandaliczny wpis. Paweł nie pozwól na takie rzeczy! To jest hejt.