mBank poparł Strajk Kobiet. Klienci masowo likwidują konta

Poparcie dla trwających w Polsce agresywnych protestów wyraził mBank. W mediach społecznościowych odpowiadają klienci banku, którzy rezygnują z jego usług.

Na profilu społecznościowym mBanku udostępniono zdjęcia twarzy różnych osób obok będącej symbolem Strajku Kobiet błyskawicy. Materiał opatrzono hasłem „Wspieramy”.

Na zamieszczony na Twitterze post niemieckiego koncernu natychmiast odpowiedzieli internauci. Pojawiają się głosy klientów banku, którzy w geście protestu likwidują konta.

Hmm, mój główny bank poinformował właśnie, że wspiera rozruchy na ulicach, niszczenie mienia, przemoc fizyczną i rozkład państwa. Chyba czas się rozstać. Dziękuję @mbankpl za 20 lat współpracy. https://t.co/ANHY73Ijrj — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) October 28, 2020

Próbowałem dopytać rzecznika @mBankpl o szczegóły. Zadałem jedno pytanie: - Czy to oficjalne stanowisko banku? Rzecznik: "To stanowisko wszystkich nas". Dopytałem jeszcze raz, czy to stanowisko banku, czy jego pracowników? Rzecznik rzucił słuchawką... https://t.co/JWLqBQV5XN — Artur Ceyrowski (@fideista) October 28, 2020

To ciekawe, jak podmioty należące do niemieckich właścicieli angażują się w destabilizację Polski (także np. mBank) — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) October 28, 2020

To ciekawe, jak podmioty należące do niemieckich właścicieli angażują się w destabilizację Polski (także np. mBank) — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) October 28, 2020

Dobrze wiedzieć. Chyba czas zmienić bank https://t.co/UwpVflQS6O — Kamila Baranowska (@BaranowskaKam) October 28, 2020

Natomiast redaktor naczelna Telewizji Republika zauważyła, że otwarte poparcie protestów przez mBank wiele mówi o źródle trwających zamieszek:

- „To nie są protesty przeciw wyrokowi TK. To świetnie zaplanowana i opłacana rewolta - wystarczy przeanalizować "protest" pod rzeźbą Papieża. Wystarczy wymienić, kto popiera nie idziemy do roboty. Np. prezes mBanku C. Stypułkowski ( wcześniej Deutsche Bank)” – napisała dziennikarka, załączając skan karty personalnej TW.

Nie nie są protesty przeciw wyrokowi TK. To świetnie zaplanowana i opłacana rewolta - wystarczy przeanalizować "protest" pod rzeźbą Papieża. Wystarczy wymienić, kto popiera "nie idziemy do roboty". Np. prezes mBanku C. Stypułkowski ( wcześniej Deutsche Bank): pic.twitter.com/iUby5VxAa4 — Dorota Kania (@DorotaKania2) October 28, 2020

kak/telewizjarepublika.pl, niezależna.pl, Twitter