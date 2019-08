Matka Kurka: Budżet bez deficytu to ważny wątek do przemilczenia

Oczywiście można by to tłumaczyć brakiem oficjalnego komunikatu ze strony rządu, gdyby nie loty Kuchcińskiego i pocztówki do Gersdorf, które takich komunikatów nie potrzebują. Postaram się z grubsza odgadnąć, co stoi za milczeniem i czy w ogóle da się tę historyczną bardzo dobrą zmianę przemilczeć? Pierwsze, co się narzuca to kampania wyborcza, taki temat jest zwyczajnie nie na rękę „całej prawdzie, przez całą dobę” i „nam nie jest wszystko jedno”. W końcu ośrodki propagandowe będę się musiały zmierzyć z problemem, który jest tylko i wyłącznie ich problemem, ale tu się finezji nie spodziewam. Popłyną dwa ścieki „argumentów”, pierwszy, że to populizm i skąd na to pieniądze. Drugi, że to propaganda sukcesu w dobie państwa totalitarnego i deptania konstytucji.